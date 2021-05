Portugal ultrapassa as 17 mil mortes por covid e regista subida de casos

Tiago Rodrigues Hoje às 14:02 Facebook

Portugal ultrapassou este sábado a barreira das 17 mil mortes por covid-19, ao registar sete óbitos e 469 novos casos nas últimas 24 horas, números ligeiramente acima dos dias anteriores.

Desde o início da pandemia no país, em março de 2020, já morreram com a doença 17006 pessoas e 841 848 ficaram infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais sete mortes por covid-19, o número mais alto em mais de um mês (oito óbitos em 14 de abril): quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Norte. Morreram dois homens com idades entre 60-69 anos, uma mulher com 50-59 anos, um homem com 70-79 e dois homens e uma mulher com mais de 80 anos. Já morreram 8933 homens e 8073 mulheres desde o início da pandemia, mais de 17 mil pessoas no total.

Dos 469 novos casos, 167 foram notificados no Norte, 162 em Lisboa e Vale do Tejo, 39 no Centro, 33 na Madeira, 25 nos Açores, 22 no Algarve e 21 no Alentejo. O número de óbitos e novos infetados de hoje - o pior sábado desde 24 de abril - é ligeiramente superior ao registado nos últimos dias: zero mortes e 450 casos na sexta-feira e uma morte e 436 casos na quinta-feira. Número superior de infeções só na quarta-feira, com 485.

Número de casos ativos a subir pelo quarto dia consecutivo

Também o número de casos ativos volta a subir pelo quarto dia consecutivo: são agora 22171 no total, com mais 76 nas últimas 20 horas (126 na sexta, 95 na quinta, 166 na quarta). De terça-feira até hoje, o número de casos ativos subiu de 21708 para 22171 (mais 463).

Recuperaram da doença nas últimas 24 horas mais 386 pessoas, elevando o total para 802 671 desde o início da pandemia. Há ainda menos 174 contactos em vigilância, que passam a ser agora 18793.

Quanto aos internados, há menos 13 doentes em enfermaria (223 no total) e menos um em unidades de cuidados intensivos (71).

O R(t) - índice de transmissibilidade - mantém-se nos 0,95 em todo o país (dados atualizados na sexta-feira) e a incidência a 14 dias está nos 48,1 casos de infeção por 100 mil habitantes no continente (50,3 casos a nível nacional).