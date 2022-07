Portugal vai receber 3840 euros por cada residente até ao fim da década

Os fundos do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que vão ser transferidos pela Comissão Europeia até ao final de 2029 representam, em média, 3840 euros por cada cidadão português. O acordo do Portugal 2030 que foi assinado esta quinta-feira contém metas consideradas "ambiciosas" nas áreas da transição digital e ambiental, além de querer tirar 765 mil portugueses da pobreza.

Só do Portugal 2030, o Governo português e as regiões vão receber, em média, 2230 euros por cidadão. A estes somam-se os 1610 euros que o PRR vai transferir, em média, por português. Ao todo são cerca de 40 mil milhões de euros que Portugal vai ter, até 2029, para atingir um conjunto de objetivos que foram negociados com a Comissão Europeia. "Temos um aumento de 75% relativamente às verbas europeias que nos foram disponibilizadas nos sete anos anteriores", afirmou António Costa, ontem, durante a assinatura do acordo do Portugal 2030.

Entre os objetivos do novo ciclo de financiamento comunitário está a meta de atingir 3% do Produto Interno Bruto (PIB) em Investigação e Desenvolvimento em 2030, 1% no público e 2% no privado. Atualmente, o total está em 1,6% do PIB.