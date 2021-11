Portugal volta a ultrapassar os 2500 novos casos de covid-19

Daniela Jogo Hoje às 15:04 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2560 casos e 14 mortes por covid-19. O número de internados continua a aumentar.

Depois de uma segunda-feira em que o número de infetados foi de 1475, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira contabiliza mais 2560 doentes com covid-19, o que eleva para 1.126.318 o número total de casos confirmados desde março de 2020. De recordar que, há uma semana, a 16 de novembro, tinham sido contabilizados 1693 casos: menos 867 do que hoje.

O número de óbitos, 14, é mais baixo do que o valor registado ontem (18), mas superior ao número registado no mesmo dia da semana passada, quando morreram nove pessoas vítimas da doença.

Desde o início da pandemia morreram 18 353 pessoas, 1.062.195 recuperaram e 2535 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu ligeiramente 45.770: mais 11 do que ontem.

Uma vez mais, é a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que contabiliza a maior parte dos infetados, 831, seguindo-se o Norte, com 750, o Centro com 568, o Algarve com 183, o Alentejo com 93, a Madeira com 89 e os Açores com 16. Quatro mortes foram reportadas em LVT e outras quatro no Centro, havendo ainda duas no Norte e na Madeira, uma no Algarve e outra no Alentejo.

Número de hospitalizações a subir há 17 dias

Pelo décimo sétimo dia consecutivo, o número de internados nos hospitais portugueses subiu. Estão, agora, hospitalizadas 649 pessoas, mais 21 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 93 infetados, número que não se alterou desde segunda-feira.