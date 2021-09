Português hospitalizado com covid no México pede ajuda

JN/Agências Hoje às 23:19 Facebook

Um cidadão da Marinha Grande está infetado com covid-19 e hospitalizado em estado grave no México, onde se encontrava em lua-de-mel, levando amigos a partilhar um apelo de ajuda para fazer face às despesas com a doença.

O apelo começou esta sexta-feira a circular nas redes sociais, através de publicações de amigos de Vasco Santos, de 32 anos, bastante conhecido no andebol da região de Leiria, onde já foi jogador e treinador.

O Vasco está internado com covid-19, em estado considerado muito grave

"O Vasco está internado com covid-19, em estado considerado muito grave e a precisar de cuidados e de medicação caríssimos", referia a mensagem, que não deixou a presidente da Câmara da Marinha Grande, Cidália Ferreira, alheia.

A autarca disse à Lusa que, assim que soube, contactou de imediato a Embaixada do México, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado das Comunidades.

"A embaixada disse-me que iriam contactar a associação de portugueses no México para que os ajudem a dar informação sobre o Vasco e a perceber o que se passa no hospital", revelou Cidália Ferreira (PS).

A presidente acrescentou que continua a acompanhar a situação e já conversou com a irmã da mulher de Vasco, que lhe transmitiu que a família está "bastante preocupada".

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à Lusa que a tutela, "através da Embaixada de Portugal no México, está a acompanhar a situação, de que teve conhecimento hoje, e em contacto com a família, procurando prestar todo o apoio consular possível no âmbito das suas competências".

Segundo a página de Facebook do Judo Clube da Marinha Grande, Vasco Santos "necessita de medicação urgente com um valor bastante avultado (1500 euros cada dose, necessitando de 7 doses). A publicação refere uma conta bancária para receber donativos.