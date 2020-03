Português lança desafio para criar ventiladores, mais de 800 respondem e já há fábrica

Sandra Alves Hoje às 18:25 Facebook

Há infetados com Covid-19 a morrer em Itália com a falta de ventiladores e em Portugal as autoridades admitem que o pior do surto ainda está por vir. João Nascimento lançou o desafio de criar ventiladores possíveis de fabricar localmente e em massa. Mais de 800 especialistas de todo o mundo estão a colaborar. E já há uma empresa em Guimarães disponível para os produzir.

"Tudo começou ao acompanhar as notícias do que se estava a passar e em especial aquelas triagens que estavam a fazer em Itália, que teve uma sobrecarga do sistema de saúde e [a falta] de ventiladores - as mortes estavam a acontecer muito por isso", explicou João Nascimento ao JN.

João Nascimento, 40 anos, estudante em Harvard Foto: DR

"Tentei então perceber se haveria forma de replicar a construção dos próprios ventiladores, uma vez que a maioria das linhas de montagem na Ásia estarão paradas e tínhamos de encontrar aqui uma solução que fosse mais rápida", acrescentou o estudante português de Neurociências, na Universidade Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

"De um dia para o outro não é possível produzir mil, 1500, 2000, 3000 ventiladores se não tivermos pelo menos uma forma de produzi-los localmente de forma massiva, à escala global", sublinhou.

E da ideia passou à ação. "Encontrei no Twitter dois ingleses a falarem sobre o assunto e contactei-os". Decidiram então "criar uma plataforma e a partir daí tentar angariar alguém que perceba do assunto nas suas mais variadas vertentes - médica, mecânica, etc."

No "post" publicado no Twitter a 11 de março fez um apelo claro: "Estamos a trabalhar em ventiladores open source para alcançar uma solução rápida e fácil que possa ser reproduzida e montada no local, em todo o mundo. Se tem competências que possam ajudar, junte-se a nós no projectopenair.org"

E a resposta ao Project Open Air deixou João Nascimento "sem palavras", com "mais de 800 pessoas" inscritas na plataforma online de trabalho (Slack) em apenas dois dias.

"Temos pessoas de todo o mundo, há oito administradores divididos em quatro fusos horários, temos académicos de universidades de todo o mundo - Harvard, Stanford, da Austrália - engenheiros, físicos do CERN, médicos de ONGs em África..." salientou.

"E portugueses têm aparecido muitos, muitos. No Twitter nacional [em cinco horas] entraram cerca de 80/90 portugueses e fomos contactados por uma empresa de Guimarães que trabalha com CNC [módulos de plástico e impressão 3D] e pôs a sua linha de produção à disposição", revelou.

Há duas vertentes em estudo - produção local e impressão 3D - e duas valências distintas - para utilização em ambiente hospitalar e não hospitalar.

O desafio passa agora por "tornar eficiente todo o pensamento que se está a criar". João Nascimento adiantou ao JN que "já há algumas aplicações mais imediatas que estão a ser testadas e alimentadas" mas é "um processo complexo e estamos a trabalhar há pouco tempo".

"Seria muito bom conseguirmos uma solução já para esta crise do Covid-19", reconhece o português de 40 anos, que destaca a mobilização em torno do Project Open Air quando "não há nenhuma compensação financeira".

"Se pensarmos só do ponto de vista económico, a quantidade de dinheiro que seria necessária para juntar 500 ou 600 engenheiros a trabalhar 24 sob 24 horas? É uma coisa absolutamente fabulosa", salienta, atribuindo "o mérito deste movimento" aos engenheiros, académicos e cientistas envolvidos. "Eu só juntei estas pessoas todas muito inteligentes numa 'sala'", aponta João, que está atualmente a coordenar este projeto a partir de Cascais, onde reside, dada a impossibilidade de regressar a Harvard devido à suspensão das viagens da Europa para os EUA ordenada por Donald Trump.