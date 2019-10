Portugueses ajudam a chumbar proposta para salvar migrantes no Mediterrâneo

Ana Gaspar Hoje às 18:52 Facebook

O Parlamento Europeu chumbou uma proposta de resolução para aumentar as operações de busca e salvamento de pessoas no Mediterrâneo. Dois dos 290 votos contra pertenceram a eurodeputados portugueses: Nuno Melo, eleito pelo CDS-PP, e Álvaro Amaro, do PSD.

A polémica estalou nas redes sociais a propósito dos votos dos dois eurodeputados portugueses que se pronunciaram contra uma proposta de resolução que determinava a criação de mecanismos europeus para proteger as vidas humanas que se aventuram no mar Mediterrâneo. A proposta teve 288 votos a favor, entre os quais quatro eurodeputados eleitos pelo PSD, Paulo Rangel, Maria da Graça Carvalho, Lídia Pereira e Cláudia Monteiro de Aguiar. Houve 36 abstenções, como a de José Manuel Fernandes (PSD).

Num artigo de opinião, a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, sem mencionar os que votaram contra, acusava os partidos da "direita democrática parlamentar" de se terem aliado à extrema-direita para recusarem o apoio às missões de busca e salvamento e mostrava a sua desilusão.

Nuno Melo justificou ao JN o voto contra com o facto de, no mesmo dia da votação, a 24 de outubro, o Parlamento Europeu ter igualmente chumbado uma proposta do grupo do Partido Popular Europeu (PPE), onde se inserem o PSD e o CDS-PP, na qual se fazia a distinção entre migrantes económicos e refugiados. O eurodeputado centrista remeteu o resto da explicação para as declarações que publicou esta terça-feira na sua página da rede social Facebook.

Na sua declaração de voto, o eurodeputado Álvaro Amaro, do PSD, adiantou que a "resolução não teve em conta" a posição do seu grupo político (PPE). "Entendi, assim, seguir a linha de voto indicada pelo PPE e votar contra. Aguardo agora que os diversos grupos políticos voltem à negociação, para redigir uma nova resolução que possa expressar a pluralidade de opiniões existente neste Parlamento", acrescentou.

José Manuel Fernandes, também através da declaração de voto, fez saber que se absteve por considerar que a proposta falhava "na promoção do equilíbrio necessário para tornar as fronteiras da União num lugar mais seguro e humano", favorecendo a criação de negócios privados à conta do drama dos migrantes. Além disso, frisou, "só uma distinção clara entre migrantes económicos e refugiados permite assegurar o respeito pelo princípio da legalidade no âmbito da proteção humanitária".

Maria da Graça Carvalho também chegou a ser apontada como uma das eurodeputadas que tinham votado contra, mas a própria explicou no Facebook que se tinha enganado e corrigido, ainda durante a sessão, o sentido do seu voto.