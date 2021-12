Pré-escolar também fecha na próxima semana

Joana Amorim Hoje às 12:37 Facebook

Apoios às famílias para semana de contenção em janeiro abrangem agora período de 27 a 31 de dezembro

Não são só as creches e ATL que encerram na próxima semana. Questionada pelo JN, fonte oficial do gabinete da ministra de Estado e da Presidência esclarece que a "suspensão inclui todas as atividades letivas e não letivas em regime presencial". Nomeadamente o ensino pré-escolar, cujas respostas do setor público, social e privado estão neste momento a funcionar e estariam também na próxima semana. Assim, todos as vertentes de ensino param nas próximas duas semanas.