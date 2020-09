Preço dos testes pago pelo SNS a privados baixa para 65 euros

JN/Agências Hoje às 17:06 Facebook

O Ministério da Saúde baixou para 65 euros o preço dos testes de diagnóstico da covid-19 pago pelo Serviço Nacional de Saúde às entidades convencionadas da área de análises clínicas.

Em comunicado, o ministério informa que a atualização do preço dos testes, de 87,95 euros para 65 euros, entra em vigor no sábado, "no mesmo dia que é renovado por mais um mês o regime excecional aprovado em março no âmbito das convenções estabelecidas".

Segundo o ministério, o preço de 87,95 euros definido em março "refletia as condições internacionais adversas do mercado, designadamente a escassez de reagentes verificada a nível mundial e os consequentes preços". "O cenário é hoje diferente, verificando-se uma estabilização dos preços de mercado dos produtos utilizados", nomeadamente dos reagentes, frisa o ministério, justificando assim a descia do preço dos testes a pagar pelo SNS às entidades convencionadas.

Em conferência de imprensa, a ministra tinha dito que o novo preço definido "está em linha com a evolução dos preços" dos testes a nível europeu e "resulta da informação técnica elaborada por várias entidades do Ministério da Saúde e também da redução de custos que se tem verificado, em particular no que se refere à componente analítica".

O novo preço também "está em linha" com duas preocupações do Ministério da Saúde, nomeadamente com os custos de contexto dos prestadores convencionados face à sua capilaridade e "sobretudo com a estabilidade do serviço prestado à comunidade".

Para a definição do novo preço, foram ouvidas as associações do setor, a Associação Nacional de Laboratórios e a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, refere o ministério, frisando que "continua a reconhecer o importante contributo deste setor de atividade no combate à pandemia".

De acordo com os dados ainda provisórios da Administração Central do Sistema de Saúde, o valor global faturado pelas entidades convencionadas em testes de covid-19 "ascende a 32,2 milhões de euros até agosto", um valor que "não inclui os testes adquiridos pelo Estado, através de outras áreas setoriais", informa o ministério.

Segundo dados divulgados hoje na conferência de imprensa por Marta Temido, desde o início deste mês e até hoje, foram feitos em média 18.238 testes de despiste de covid-19 por dia em Portugal e o dia 16 deste mês foi, até agora, o dia em que se fizeram mais testes, num total de 23.453.

Do total de testes, cerca de 48% foram realizados em laboratório públicos, 41% em laboratórios privados e pouco mais de 11% em laboratórios de instituições de ensino superior.