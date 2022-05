Prevenção do Tabagismo quer proibir fumo em espaços ao ar livre

JN Hoje às 14:58 Facebook

Esplanadas, espetáculos, parques desportivos e de lazer ou onde houver elevada concentração de pessoas deveriam impedir fumadores, defende confederação.

A Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo (COPPT) quer que o governo elimine "todos os espaços onde ainda é permitido fumar", incluindo esplanadas, parques desportivos ou de lazer.

Além de proibir, é preciso fiscalizar efetivamente a lei do tabaco, nomeadamente "um maior controlo da publicidade, patrocínio e promoção feita de forma indireta, dissimulada ou à margem da lei".

Nos pontos de venda, a organização entende que seria eficaz "maços de tabaco totalmente sem marca, que já demonstrou internacionalmente a sua efetividade enquanto medida anti-tabágica".

A COPPT defende o aumento de preço de venda do tabaco "relacionado ao poder de compra dos portugueses", mas o destino dos impostos adicionais seria para "financiamento das ONG e suas ações na luta contra o tabagismo", tal como "programas de prevenção do tabagismo em meio escolar" ou "ações de defesa do bem-estar, saúde e qualidade de vida dos que são afetados pelo tabaco em toda a sua cadeia de existência".

Hilson Cunha e Filho, da direção da COPPT, destacou que "nenhuma das políticas de controlo do tabaco, nem mesmo objetivos gerais de redução de fumadores na população portuguesa estão previstos na proposta de Plano Nacional de Saúde para o período de 2022-2030".