Previsão de trovoada e granizo deixa 13 distritos sob aviso laranja

JN/Agências Hoje às 03:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Treze distritos do norte e centro de Portugal continental estarão sob aviso laranja este domingo, com previsão de trovoada e rajadas de vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre 12 horas e as 21 horas, haverá maior probabilidade de trovoada nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre.

Em todos estes distritos estão previstos ainda aguaceiros, por vezes fortes e de granizo.

Este domingo, a temperatura máxima irá variar, nestes distritos, entre os 33 graus de Santarém e os 24 graus na Guarda.

No restante território, continental e ilhas, a previsão é de céu limpo ou pouco nublado.

Veja aqui a previsão para o seu concelho.