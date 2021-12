Primeiras vacinas para crianças chegaram a Portugal esta manhã

Hoje às 08:09 Facebook

Twitter

Partilhar

As primeiras vacinas destinadas a crianças chegaram a Portugal, como previsto, esta segunda-feira de manhã.

As vacinas, que vão ser dadas a crianças com idade compreendida entre os cinco e os onze anos, chegaram esta segunda-feira de manhã ao Parque Logístico e Industrial de Arazede, ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), onde as aguardava o presidente daquele organismo, Paulo Sousa.

Segundo a RTP, que avança a notícia, estavam também presentes o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e o presidente do Infarmed, Rui Ivo.

A vacinação das crianças da faixa etária em causa, recomendada pela Direção-Geral da Saúde, arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.