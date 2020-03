Primeiro caso de coronavírus na Madeira obriga a isolar hotel

JN Hoje às 10:15, atualizado às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades estão a bloquear as entradas e saídas de um hotel na ilha da Madeira, depois de uma turista holandesa ter sido diagnosticada com o novo coronavírus.

A cidadã holandesa, que estava hospedada na Quinta do Sol, no Funchal, terá passeado por vários locais da ilha da Madeira antes de ter os primeiros sintomas. A turista em causa chegou à região autónoma na quinta-feira, ainda antes de o governo regional ter imposto a quarentena obrigatória para todas as pessoas que chegam à ilha, avançou o Diário de Notícias da Madeira.

O primeiro teste realizado à mulher deu positivo, aguardando-se agora o resultado da contraprova, que é feita no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa. Enquanto aguardam pelos resultados, os 121 hóspedes do hotel estão confinados aos quartos e a Polícia está a controlar o perímetro da unidade hoteleira.

Até agora, não tinha sido confirmado nenhum caso de infeção na Madeira.