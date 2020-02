Primeiro caso suspeito de coronavírus na Madeira. Nenhum confirmado em todo o país

Augusto Correia Hoje às 18:29, atualizado às 19:34 Facebook

A Região Autónoma da Medira validou, este sábado, a primeira suspeita de coronavírus, no dia em que a DGS registou um total de 11 casos, três dos quais em análise.

A Madeira registou, este sábado, o "primeiro caso suspeito de infeção por coronavírus (Covid-19), após avaliação clínica epidemiológica" pelas autoridades de saúde. um "Trata-se de um doente proveniente de Milão, que foi encaminhado par ao hospital Nélio Mendonça", informou o Instituo de Administração da Saúde da Madeira (IASM).

"O doente permanecerá em isolamento hospitalar e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise", acrescenta o IASM, em comunicado.

Este é um dos 11 novos casos registados em Portugal nas últimas 24 horas, de um total de 70 suspeitas observadas desde que começou a infeção por Covid-19, na China, em finais de dezembro de 2019.

Segundo o boletim informativo da Direção Geral de Saúde, enviado às redações às 19.15 horas deste sábado, do total de casos validados, "67 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes".

Entre os casos negativos está também o único registado nos Açores, igualmente um homem proveniente de Milão, que foi internado na quinta-feira, mas que, após análises, se confirmou, sexta-feira, que não tinha coronavírus.

De acordo com o boletim, "o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado".

Os únicos casos confirmados de portugueses infetados com coronavírus são dois tripulantes do navio de cruzeiro "Diamond Princess", que está atracado no Porto de Yokohama.

Um dos pacientes não quis ser identificado. O outro é Adriano Maranhão, que após três dias em isolamento numa cabine do navio foi transferido para um hospital, no Japão.

Este sábado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, estimou que o Covid-19 possa vir a infetar cerca de 21 mil portugueses.

A epidemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus detetado na China no final do ano, já infetou cerca de 85 mil pessoas, e provocando a morte a perto de três mil, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".