Primeiro produto de canábis chega às farmácias em abril

Hermana Cruz Hoje às 07:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Tilray já conseguiu aprovação do Infarmed para comercializar flor seca com THC mediante receita. Será vendida em sacos de 15 gramas.

Dois anos depois da entrada em vigor da lei que permite a venda em farmácia de canábis medicinal, o Infarmed aprovou o primeiro produto. Trata-se da flor seca com THC, para ser usada através de vaporização e com indicação terapêutica para seis das sete patologias abrangidas pela lei. Será comercializado pela Tilray, em sacos de 15 gramas e por cerca de 150 euros. A Autoridade Nacional do Medicamento também já aprovou o preço a praticar e o produto vai chegar às farmácias em abril.

"Desde a aprovação em Portugal do quadro legal que teve como objetivo tornar acessível o tratamento com medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis, foram submetidos ao Infarmed três pedidos de autorização de colocação no mercado (ACM)", adianta ao JN a Autoridade Nacional do Medicamento.