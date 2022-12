Professor do Ano 2022 ensina Biologia e Geologia em Peniche

Maria Dinis Hoje às 21:42 Facebook

Francisco Félix Dias é professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária de Peniche e o facto de levar os alunos a visitar a natureza terá sido uma das razões que o levou a ganhar o prémio Professor do Ano 2022 da Casa das Ciências. "Como a minha escola está muito próxima da zona litoral, tudo o que for possível fazer em aula de campo, nomeadamente no que respeita à geologia, é a principal estratégia", contou o premiado ao JN.

O prémio foi anunciado esta quarta-feira, numa cerimónia que teve lugar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

A Casa das Ciências revelou, em comunicado, que do trabalho de Francisco Félix Dias se destaca, nomeadamente, a divulgação do património geológico da região de Peniche, onde o seu trabalho é unanimemente reconhecido, quer pelos restantes professores e alunos, quer pela comunidade.

Este projeto, que está associado ao EDULOG, Fundação Belmiro de Azevedo e cujo objetivo é a melhoria da aprendizagem nas escolas, distingue anualmente um professor a quem "reconhece o mérito como docente do ensino básico ou secundário e da sua disponibilidade de partilhar a sua experiência com os colegas".

O professor Francisco Félix Dias, que ensina Biologia e Geologia na Escola Secundária de Peniche, contou ao JN que a escolha foi feita por unanimidade pela Comissão Editorial da Casa das Ciências, que analisou o trabalho dos colaboradores deste projeto.

Neste momento, o premiado é professor de 10º e 11º ano no curso científico e humanístico, e em dois cursos profissionais, um de Turismo Ambiental e Rural e outro de Animador Sociocultural, todos na Escola Secundária de Peniche.

O professor expressou ao JN o seu agradecimento à Casa das Ciências pelo reconhecimento que obteve, não deixando, no entanto, de atribuir o seu mérito também à colaboração com a sua comunidade, nomeadamente as instituições locais e os professores, funcionários e alunos da sua escola.

A Casa das Ciências é um portal de base colaborativa que recolhe, valida e divulga recursos digitais para apoiar os professores no ensino da matemática e das ciências, nos diferentes níveis de ensino.