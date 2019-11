Professora deixa UMinho por falta de pagamentos

Sandra Freitas Hoje às 13:03 Facebook

Uma professora galega contratada no início do ano para dar aulas na Universidade do Minho (UMinho) foi embora da academia por falta de um contrato e pagamento de salários durante os quase dois meses em que esteve a trabalhar.

Isabel Ermida, presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH), à qual a docente estava afeta, justifica atraso com as recentes eleições dos órgãos de governo do instituto.

Segundo informação que o JN teve acesso, os alunos da disciplina de Literatura e Cultura Galegas, do terceiro ano da Licenciatura em Línguas Aplicadas, receberam um e-mail da professora, na segunda-feira, após terem estado quase duas semanas sem aulas. "Depois de quase dois meses sem contrato nem receber nenhum dinheiro pelo meu trabalho decidi deixar a UMinho".

