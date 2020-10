Professores do Superior podem fazer greve se faltar segurança

Erika Nunes Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) entregou esta quinta-feira um pré-aviso para vigorar a partir do próximo dia 12 de outubro.

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) entregou, esta quinta-feira, um pré-aviso de greve, para vigorar a partir do próximo dia 12 de outubro e com duração indeterminada, que pretende proteger os docentes de universidades e politécnicos caso estes pretendam faltar por entenderem que não estão reunidas as condições de segurança relativamente à pandemia de covid-19.

O presidente do Snesup, explicou, ao JN, que está em causa "o direito à saúde" e o "direito de resistência".

"Esta greve pretende proteger aqueles que testão em grupos de risco para que qualquer docente que não encontre condições de dar aula não seja obrigado a fazê-lo", resumiu Gonçalo Velho.

"Temos docentes com doenças crónicas, oncológicas, que partilham a casa com familiares nessas circunstâncias ou têm de prestar cuidados a ascendentes em situação frágil, que enviaram às universidades documentos que atestavam a situação de saúde e não obtiveram resposta ou viram a pretensão recusada com o argumento de que a instituição não tem capacidade económica para substitui-los", revelou. "A situação financeira não pode estar à frente da saúde destas pessoas", reclamou.

Além disso, explicou Gonçalo Velho, esta greve "não pretende ser medida pelo número de adesões, que será equivalente à falta de condições que forem encontradas nas instituições", mas servirá para "recordar o que são as greves, que são pelo direito de os trabalhadores defenderem as suas condições de trabalho".

O "direito à resistência" será ainda defendido em situações como "a de anfiteatros sem ventilação, onde se preparam para meter 100 ou 150 pessoas, em verdadeiras câmaras de covid-19, para jogar à roleta russa com a saúde", podendo o docente recusar-se a dar aulas "para não arriscar a própria vida, a dos alunos e a da própria comunidade".