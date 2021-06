Proposto aumento de 15% das vagas nos cursos superiores com médias mais altas

Joana Amorim Hoje às 08:34 Facebook

Em causa formações com média de entrada superior a 17 valores. Grupo de trabalho defende ajustamento da oferta para alunos do profissional.

Um aumento do número de vagas até 15% nos denominados cursos de excelência e um ajustamento da oferta no concurso especial de acesso a estudantes da via profissionalizante.

As propostas do grupo de trabalho para apoiar o processo de fixação de vagas do próximo Concurso Nacional de Acesso estão já na posse do ministro Manuel Heitor e o despacho de vagas deverá sair em meados deste mês.