Próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro

O próximo ano letivo está previsto começar entre 14 e 17 de setembro. As férias de Natal serão entre 17 de dezembro e 3 de janeiro.

O calendário escolar referente ao ano letivo 2021/2022 já foi remetido às escolas e já seguiu para publicação em Diário da República, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério da Educação, que divulgou as datas de início e fim dos diferentes períodos letivos, bem como das provas de aferição e exames nacionais.

O início do primeiro período letivo para os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário está marcado para a semana de 14 a 17 de setembro de 2021, com fim a 17 de dezembro, para a interrupção do Natal. O segundo período começa depois a 3 de janeiro de 2022 e termina a 5 de abril. E, depois das férias da Páscoa, o terceiro e último período letivo arranca a 19 de abril, terminando a 7 de junho para os 9.º, 11º e 12.º anos, a 15 de junho para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos, e a 30 de junho para a educação pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico.

Face ao impacto provocado pela pandemia na educação, o Governo, "com vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir que ninguém fica para trás", aprovou um plano integrado de recuperação das aprendizagens. O Plano 21/23 Escola, assim se chama, prevê medidas como "a adoção de uma organização semestral do ano letivo" e "a realização de semanas ou dias com atividades específicas vocacionadas para o reforço de domínios de intervenção considerados prioritários".

