Comissão Política do PS aprova com 83% listas de candidatos a deputados

O PS aprovou, na noite desta segunda-feira, com 83%, as listas de candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022.

O anúncio foi feito por José Luís Carneiro, secretário-geral-adjunto do PS. "A Comissão Política do Partido Socialista aprovou hoje, por 83%, a lista das candidatas e candidatos às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro", começou por dizer.

Entre os membros da Comissão Política Nacional do PS, 14% votaram contra e 3% optaram pela abstenção.

José Luís Carneiro destacou "o fator experiência" entre os candidatos a deputados pelo PS, considerando que essa característica "é essencial para dar suporte político a um Governo que se quer estável". "Tratam-se de listas com pessoas que têm experiência de vida e têm também experiência política", explicou.

O "número dois" da direção do PS adiantou que há oito cabeças de lista novos em relação às eleições legislativas de 2019 e que foram incluídos em lugar de eleição direta dois dirigentes da UGT.