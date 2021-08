PS assume parque subterrâneo no Rossio projetado pelo PSD se for Governo em Aveiro

Salomé Filipe - S.f. Ontem às 23:23 Facebook

Para não causar um impasse jurídico que poderia demorar anos, a coligação VIV"AVEIRO (PS/PAN) assume concretizar a obra de requalificação do Rossio, tal e qual como foi adjudicada pelo atual Executivo camarário (PSD/CDS/PPM) - com o polémico estacionamento subterrâneo incluído -, caso seja eleita Governo nas próximas eleições autárquicas.

A posição foi deixada clara, segunda-feira, por Manuel Oliveira de Sousa, candidato socialista, no debate promovido pelo JN, que decorreu no Ateneu Comercial do Porto e juntou sete dos oito candidatos à Câmara de Aveiro. Só a CDU faltou.

"A posição da coligação VIV"AVEIRO, para que não fiquem dúvidas, é contra o estacionamento em cave no Rossio. Mas estamos predispostos a ganhar a Câmara e a governar Aveiro e, portanto, não podemos dizer que vai parar tudo e ficar lá um buraco, se chegarmos lá e já estiver o compromisso assumido", explicou Manuel Oliveira de Sousa.