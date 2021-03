PSD e CDS-PP assinam acordo autárquico para "enfraquecer" PS

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:31 Facebook

O PSD e o CDS assinaram, esta terça-feira, o acordo que formaliza a coligação entre ambos os partidos para as eleições autárquicas de setembro/outubro. Rui Rio, líder social-democrata, voltou a insistir no adiamento do ato eleitoral para novembro. Caso Rui Moreira se recandidate no Porto, terá o apoio do CDS.

"Estas eleições autárquicas têm uma importância enorme para todo o país, mas têm uma importância acrescida para o PSD", afirmou Rio, em Lisboa.

"É muito importante conseguirmos enfraquecer esta quase hegemonia do PS", que tem "mais presidentes de Câmara do que os outros [partidos] todos juntos", sublinhou o líder social-democrata.

Rio não falou em fazer do PSD o partido com mais autarquias no país, preferindo dizer que o objetivo da coligação é "reduzir fortemente" o atual diferencial face aos PS. A distribuição atual, recorde-se, cifra-se em 160 autarquias para os socialistas, 98 para o PSD, seis para o CDS, além de 24 para a CDU e várias outras Câmaras nas mãos de independentes.

O número total de coligações não foi ainda esclarecido, mas fonte do CDS afirmou ao JN que deverão ser "mais de cem". No Porto, os democratas-cristãos não veem "razão rigorosamente nenhuma" para não apoiar Rui Moreira caso o atual autarca confirme que se recandidata; já Rio prometeu uma "campanha agressiva" contra Moreira, mas negou que isso possa gerar qualquer "atrito" com o CDS.

Eleições só serão "totalmente transparentes" se houver adiamento

Rio voltou a defender que a ida às urnas - que ainda não está marcada, mas que deverá acontecer em setembro ou outubro - seja adiada "por 60 dias", de modo a evitar que o período de campanha seja "muito reduzido". "Não se consegue fazer uma campanha autárquica sem se contactar as pessoas", referiu, afirmando que esse problema se acentua nos meios mais pequenos.

"Era prudente dar uma folga para que as eleições fossem totalmente transparentes", prosseguiu o presidente laranja. Não adiar as eleições para novembro é "ajudar fortemente aqueles que estão no poder e prejudicar as alternativas democráticas", referiu.

"Não vão conseguir" derrubar-nos, diz 'Chicão'

O presidente do PSD admitiu que as autárquicas terão uma "importância acrescida" para o partido. No entanto, desvalorizou a hipótese de um resultado aquém do desejado poder comprometer o seu futuro enquanto líder social-democrata.

Rodrigues dos Santos, cuja liderança foi recentemente colocada em causa por militantes do CDS, subscreveu: "Aqueles que esperam que estas eleições autárquicas sejam um ponto final nas nossas lideranças não vão conseguir".