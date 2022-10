PSD quer duplicar apoios à agricultura

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD quer que o Governo diga se está disposto a aumentar o montante de 20 milhões de euros destinado apoiar os custos com a eletricidade na agricultura e na pecuária.

Ao JN, o deputado João Moura, responsável pelo requerimento apresentado pelo partido, referiu que os agricultores estão a sofrer "um aumento radical dos custos de produção", sugerindo uma duplicação do auxílio. Para o parlamentar, os apoios do Executivo socialista são "parcos".

"Os agricultores têm um problema muito específico: os preços de produção não conseguem ser refletidos no produto final", frisou João Moura. "Muitos estão a pensar fechar a porta e abater os animais ou deixar as culturas", lamentou.

PUB

Críticas à ministra

O PSD recorda que propôs que fosse atribuído 40% do valor da fatura às micro-explorações e 20% às restantes, tendo o Governo rejeitado e optado por pagar apenas metade (20% e 10% respetivamente). O social-democrata João Moura garante que é preciso mais: "No caso do regadio, a manterem-se os custos, não vale a pena fazer milho", frisou.

O requerimento do PSD foi apresentado na Assembleia da República, antes de o Governo socialista anunciar novos apoios. No entanto, João Moura entende que as medidas ficam "um bocadinho aquém" do necessário."Foram poucas e parcas mas, pelo menos, houve um avanço", referiu.

O deputado lembrou, contudo, que esses apoios "não decorrem da atuação da ministra" da Agricultura, Maria do Céu Antunes, frisando que a governante não esteve nas negociações com os agricultores e acusando-a de estar a fazer "um ajuste de contas" com o setor.