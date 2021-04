PSD vai confirmar Suzana Garcia na Amadora e apoio a Isaltino em Oeiras

Paulo Lourenço Ontem às 23:51 Facebook

O PSD deverá confirmar brevemente a candidatura da advogada Suzana Garcia à Câmara Municipal da Amadora e apoiar tacitamente Isaltino Morais em Oeiras, ao não apresentar candidatura própria. A decisão final está, na noite desta terça-feira, a ser votada na reunião da Comissão Política do partido.

Em Oeiras, a estratégia do PSD passará pela não apresentação de candidatura própria, o que na prática viabilizará a canalização do eleitorado social-democrata para Isaltino Morais. Em 2017, o PSD concorreu coligado com o CDS, tendo Ângelo Pereira como cabeça de lista. Esta candidatura obteve 8,8 % dos votos, ficando em quarto lugar.

Fonte ligada ao PSD confirmou ao JN que tanto o caso de Oeiras como da Amadora estão a ser discutidos na reunião da comissão política. Cerca das 23 horas, a estratégia para Oeiras estava a ser votada na Distrital e na estrutura Nacional.

A mesma adianta que, relativamente a Suzana Garcia, a votação está mais atrasada, mas, segundo a SIC Notícias, será mesmo para avançar, independentemente da polémica que esta hipótese gerou, sobretudo porque a advogada, ex-comentadora de televisão, ter defendido a castração química para violadores de menores.

A confirmação oficial destes dois nomes para autarquias da Área Metropolitana de Lisboa poderá ocorrer só quarta-feira, segundo o que foi possível apurar. Ao que tudo aponta, ambas as candidaturas merecerão a concordância de Rui Rio.