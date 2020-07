Quarta-feira com máximas até quase 40 graus

JN/Agências Hoje às 08:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira uma subida das temperaturas máximas e nebulosidade matinal no litoral oeste a sul do Cabo Mondego.

Durante a tarde, a nebulosidade vai aumentar no interior Norte e Centro, com baixa probabilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoadas, em particular em zonas montanhosas, prevê o IPMA. O vento vai soprar fraco a moderado, e por vezes forte nas terras altas das regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas deverão variar entre os 24.º (Sines) e os 39.º (Beja e Évora) e as mínimas entre os 14.º (Leiria) e os 21.º (Faro).

Oito distritos com aviso amarelo por causa do calor

Oito distritos de Portugal continental - Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre - estão esta quarta-feira com aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura, de acordo com o IPMA. O aviso vai vigorar até às 21 horas de quinta-feira nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre, prolongando-se nos restantes até às 21 horas de sexta-feira.