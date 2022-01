Quarto dia consecutivo acima dos 50 mil novos casos diários

Daniela Jogo Hoje às 14:41, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal reportou, este sábado, 58 131 novas infeções e 43 mortes associadas ao SARS-CoV-2. Este é o quarto dia seguido que o país ultrapassa a barreira dos 50 mil novos casos diários.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 58 131 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o vírus infetou 2 176 256 mil pessoas desde o início da pandemia, período no qual morreram 19 539 doentes, 43 nas últimas 24 horas.

Desde quarta-feira que Portugal registou valores acima dos 50 mil novos casos diários, com o recorde a ser atingido ontem, com 58 530 pessoas a ficarem infetadas com o SARS-CoV-2. O valor deste sábado é bastante superior ao da semana passada (mais 19 995), quando foram registados 38 136 novas infeções.

Este sábado foram associadas 43 mortes à covid-19. A maioria (18) ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte do país (15), a zona Centro (quatro), enquanto o Algarve, o Alentejo e a Madeira registaram duas cada um.

Três vítimas mortais tinham menos de 60 anos: um homem tinha entre os 40-49 anos e um homem e uma mulher entre os 50 e 59 anos. Morreram 31 pessoas com 80 ou mais anos (16 homens e 15 mulheres), além de 6 na faixa etária dos 70-79 anos (um homem e cinco mulheres). Há ainda a lamentar a morte de três sexagenários masculinos.

Nos hospitais estão agora menos 17 doentes com covid-19, estando internados 2027 infetados. Em cuidados intensivos há 154 pessoas em estado grave, ou seja, menos oito do que na véspera. Na semana passada, o número de pessoas acamadas nos hospitais era 1733 (hoje são mais 294), já o número de internados em UCI é inferior, no sábado passado eram 163.

PUB

Por outro lado, 26 160 pessoas recuperaram da infeção nas últimas 24 horas, no total são agora 1 701 896. Segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde, há atualmente 454 821 casos ativos (mais 31 928).