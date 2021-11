Quarto dia seguido com mais de mil casos de covid-19. Internamentos descem

Hoje às 14:06 Facebook

Portugal registou 1197 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual morreram cinco pessoas por causas associadas ao vírus da SARS-CoV-2.

Portugal mantém-se acima dos mil casos diários de covid-19 pelo quarto dia consecutivo, ao reportar 1197 novos testes positivos, este sábado. Às 1074 infeções registadas na quarta-feira, seguiram-se 1382 na quinta e 1289 na sexta-feira.

Com os 1197 casos registados este sábado pela Direção-Geral da Saúde, o total de infeções ascende a 1096534 desde o início da pandemia, em março de 2020. Neste período morreram 18198 pessoas, cinco nas últimas 24 horas.

Nos hospitais, há menos internados. Do total de 323 hospitalizados, 62 são doentes considerados graves, menos quatro do que na sexta-feira. Foi a terceira descida consecutiva do total de acamados, a segunda nas unidades de cuidados intensivos.

As vítimas mortais são quatro homens, todos com mais de 70 anos, e uma mulher, com mais de 80.

Segundo a DGS, Portugal tem 33039 casos ativos da doença, mais 172 face a sexta-feira. Nas últimas 24 horas, período no qual 1020 pessoas foram consideradas recuperadas da doença. Há mais 795 contactos sob vigilância das autoridades (24076 no total).

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a região mais afetada pela pandemia, tendo registado 465 novas infeções e três vítimas mortais. Números que elevam para 423366 o total de casos reportados desde o início da pandemia, aos quais estão associadas 7751 mortes no entorno da capital.

Na Região Norte, a segunda mais batida pelas vagas da pandemia, foram registados mais 300 casos e uma morte, com os totais a subirem para 417730 infeções e 5600 óbitos.

Ao centro, são 148340 as infeções e 3190 mortes reportadas desde o início da pandemia, já contando com os 278 casos registados nas últimas 24 horas.

Mais para sul, o Alentejo registou uma vítima mortal (1056 no total) e 39 infeções, para um acumulado de 40335 positivos e 1056 óbitos. O Algarve reportou 70 casos nas últimas 24 horas (44388 desde o início da pandemia, aos quais estão associados 481 óbitos).

Nas ilhas, os Açores acumulam 9453 casos (mais 20) e 46 mortes, enquanto a Madeira reportou 12922 infeções (mais 25) e 74 óbitos desde o início da pandemia.