Quase 51 mil estudantes entraram na terceira fase do Ensino Superior

Mais 1010 estudantes foram colocados na terceira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. No total, desde a primeira fase, ingressaram 50859. Por preencher ficaram 4448 vagas. O Governo estima que através de todas as vias entrem em instituições públicas e privadas mais de 100 mil.

Das 55307 vagas abertas por universidades e politécnicos, foram ocupadas 50859 após as colocações na terceira fase (92%) - 30320 estudantes entraram em universidades e 20539 em politécnicos. Na terceira fase, cujas colocações são divulgadas esta sexta-feira, entraram 1010 estudantes. Tinham-se candidatado 5990 mas 2192 já tinham sido colocados em fases anteriores e já se matricularam. Ou seja, de fora nesta fase ficaram 2788.

Entre as universidades, as de Trás-os-Montes e Alto Douro e a da Beira interior são as que ainda têm mais lugares vazios (142 e 92, respetivamente). Nos politécnicos, além das três escolas superiores de enfermagem (Porto, Coimbra e Lisboa) e da escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, só os institutos do Porto, Lisboa, Cávado e Ave e de Leiria preencheram mais de 90% das vagas. Bragança ainda tem 924 vagas lugares por preencher e Tomar 209.

Engenharias e ciências empresariais mais concorridas

Foi na área de "engenharia e técnicas afins" que entraram mais estudantes: 8518 nas três fases do concurso nacional. Em cursos de "ciências empresariais" foram colocados 7770 e em "saúde" 6950. Nos cursos de formação de professores ingressaram 1146 alunos, preenchendo 87% das vagas disponibilizadas.

Na nota enviada à Imprensa, o MCTES sublinha que existem outros mecanismos de acesso além do concurso nacional, como o ingresso em cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP), de dois anos, ou através de regimes especiais. Por isso, o número de colocados nas três fases "confirma as estimativas apresentadas previamente pelo Governo" de este ano entrarem, em instituições públicas e privadas, mais de 100 mil estudantes.

Os estudantes colocados hoje na terceira fase têm até 2 de novembro para se matricularem.