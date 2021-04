Quase 700 casos de covid no terceiro dia de aumento de doentes graves

Hoje às 14:04 Facebook

Portugal registou cinco mortes e 694 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Doentes graves aumentam há três dias consecutivos.

Mais de 600 casos pelo terceiro dia seguido. Portugal regista um total de 826327 testes positivos de covid-19, já contabilizando as 694 infeções registadas esta sexta-feira, dia em que foi reportada a morte de cinco pessoas por causas associadas à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2, confirmada como causa de 16904 mortes desde o início da pandemia.

O número de doentes graves aumentou pelo terceiro dia consecutivo. São agora 128 (mais seis), enquanto o total de internados em ambiente hospitalar desceu para 486, menos nove do que na quinta-feira.

À sexta-feira é dia, também, de atualização do índice de transmissibilidade, o Rt, que se manteve em 1,02, no continente, mas registou o aumento de uma décima, de 1,01 para 1,02, tendo em conta os casos nos arquipélagos da Madeira e Açores. A linha vermelha está traçada no Rt de 1.

A incidência, outro dos fatores a ter em conta para avaliar como corre o desconfinamento iniciado a 5 de abril, registou uma subida de 1,2 pontos, de 64,3 para 65,7 casos de infeção por SARS-Cov-2 por 100 mil habitantes. Excluindo as ilhas, a subida é de 1,3, de 62,5 para 63,8, num índice em que a meta para alterar as regras de confinamento está situada nos 120 casos por 100 mil habitantes.

Os 694 casos de covid-19 reportados hoje no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), representam um acréscimo de 146 infeções relativamente aos 548 positivos registados na sexta-feira passada, naquele que é o terceiro dia seguido com mais de 600 casos, depois dos 663 de quarta-feira e dos 602 de quinta.

Os números mostram, também, uma subida do número de casos ativos, pela primeira vez desde 1 de fevereiro, quando o total de doentes entrou numa trajetória descendente, interrompida agora, 67 dias depois, com o total de doentes a subir para 25900, mais 61 do que ontem.

Os registos mostram, ainda, que há 783523 pessoas recuperadas da doença, mais 628 relativamente a ontem, e mais 690 pessoas sob vigilância das autoridades (16782 no total).

Lisboa com mais casos e quase metade das mortes

A Região de Lisboa e Vale do Tejo reportou 234 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. De um total de 313262 infeções registadas desde o início da pandemia, resultaram 7163 mortes no entorno da capital, duas nas últimas 24 horas.

A Região Norte também registou dois mortos (5317 no total), num dia em que registou 220 novos casos de infeção, sendo a região mais afetada pela doença, com 332013 casos desde março de 2020.

A Região do Algarve, a menos afetada no continente, com um total de 21054 casos, foi a terceira com mais testes positivos esta sexta-feira, 73, e registou uma vítima mortal, elevando para 73 o total de vítimas da pandemia no extremo sul de Portugal.

Na Região Centro, foram reportados 69 novos casos (117664 infeções e 3002 óbitos desde o início da pandemia), enquanto no Alentejo foram diagnosticadas mais 37 pessoas com o vírus da SARS-CoV-2, elevando o total para 29314 notificações e 970 óbitos.

Nas ilhas não há mortes a reportar. Os Açores acumulam 4234 casos (mais 36) e 29 mortes, enquanto a Madeira teve 8786 infeções (mais 25) e 68 óbitos desde o início da pandemia.

Das cinco mortes reportadas esta sexta-feira, três (um homem e duas mulheres) tinham mais de 80 anos. A faixa etária dos mais velhos é, de longe, a mais afetada pela letalidade da pandemia, tendo perdido 11134 vidas, 66% do total de 16904 mortes causadas pela doença associada ao vírus da SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

As outras duas vítimas mortais são um homem, com mais de 70 anos, e uma mulher com mais de 60.