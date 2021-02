Quase 76% dos concelhos portugueses em risco extremo

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Quase 76% dos concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 13 e 26 de janeiro, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, estão neste patamar 234 dos 308 concelhos portugueses (75,9%), ou seja, mais 19 em relação à análise divulgada a 25 de janeiro.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Apenas um concelho tem zero casos de infeção: Velas, nos Açores.

Saíram desta lista entre a última análise e a de hoje, os concelhos do Corvo, que se mantinha desde o início da pandemia sem casos e que tem agora uma incidência acumulada de 216, as Lajes do Pico e São Roque, todos na Região Autónoma dos Açores.

Os municípios de Penedono (7.487), Castelo de Vide (6.646), Aguiar da Beira (6.363) e Sernancelhe (5.801) são os concelhos com maior incidência acumulada.

Portugal registou esta segunda-feira 275 mortes relacionadas com a covid-19 e 5805 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.869 pessoas, mais 175 do que no domingo, das quais 865 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais sete, valores que representam um novo máximo desde o início da pandemia.

Desde março de 2020, Portugal já registou 12.757 mortes associadas à covid-19 e 726.321 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 179.180 casos, menos 2.443 do que no domingo.

Relativamente às 275 mortes registadas nas últimas 24 horas, 149 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 51 na região Centro, 45 na região Norte, 21 no Alentejo e nove na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.370 novas infeções, contabilizando-se até agora 265.407 casos e 4.984 mortes.

A região Norte registou 1.180 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 307.412 casos de infeção e 4.546 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 559 casos, acumulando-se 103.094 infeções e 2.252 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 409 casos, totalizando 25.322 infeções e 688 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 205 novos casos, somando 17.443 infeções e 219 mortos.

A Madeira registou 56 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 4.111 infeções e 43 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 26 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.532 infeções e 25 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.