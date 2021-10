Quase oito mil crianças à espera de apoios para deficiências

Joana Amorim Hoje às 07:10 Facebook

Mudança das regras, em outubro de 2019, ficou sujeita a portaria que só seria publicada ano e meio depois. Há quase oito mil casos para avaliação.

Para pôr termo a concessões inadequadas, o Governo alterou, em outubro de 2019, as regras de acesso à bonificação do abono de família para crianças com deficiência. Ficando a lei pendente de publicação, em portaria, dos critérios a ter em conta na prova de deficiência. O que viria a acontecer em maio passado, ano e meio depois. Os serviços da Segurança Social (SS) estão agora a despachar os processos entrados desde outubro de 2019. Dos mais de 33 mil requerimentos submetidos desde aquela data, 24% estavam pendentes no final de agosto, num total de 7961.

A informação é confirmada e enquadrada pelo gabinete da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, depois de o JN ter tido a informação de que só recentemente a SS estaria a despachar processos de outubro de 2019. Conforme explicam, "os requerimentos de bonificação por deficiência apresentados a partir daquela data [outubro 2019] ficaram pendentes de análise com base nos critérios que viessem a ser definidos pela referida portaria".