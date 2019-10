Quase quatro mil querem retomar estudos no Ensino Superior

Joana Amorim Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

São 3792 os estudantes que, após terem interrompido os seus cursos, pediram para reingressar no Ensino Superior neste ano letivo. Face ao ano passado, trata-se de um aumento de 23%.

Em entrevista recente ao JN, o próprio ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, destacava "o facto de terem aumentado, pela primeira vez, os reingressos". Melhores condições de vida e uma maior confiança no sistema de Ensino Superior são algumas das justificações avançadas.

A seguir à Universidade de Lisboa (634), o Minho surge com o maior número de reingressos, num total de 479, de acordo com os dados facultados pela tutela ao JN. Para o reitor Rui Vieira de Castro, se "a melhoria das condições de vida" pode, "eventualmente", explicar aquele aumento, o facto é que, "acima de tudo, traduz confiança nas instituições de Ensino Superior". Segundo o reitor da Universidade do Minho, há uma maior noção das "mais-valias que podem decorrer para as pessoas que o frequentam".

Posição corroborada pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, para quem "o aumento de reingressos pode estar relacionado com o melhor clima económico que se assiste no país". Por outro lado, sublinha ao JN António Fontainhas Fernandes, "o aumento de estudantes no Ensino Superior confirma a confiança das famílias na qualificação superior como estratégia de inserção no mercado de trabalho".

Ler mais na edição impressa ou epaper