Quatro mortos nas estradas portuguesas em dez horas

Quatro pessoas morreram em acidentes de viação em Portugal entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça.

Um homem de 81 anos morreu na noite de segunda-feira na sequência do despiste da viatura ligeira que conduzia na localidade de S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça. À chegada dos bombeiros "a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo sido iniciadas manobras, mas sem sucesso", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de S. Martinho do Porto, João Bonifácio.

O acidente ocorreu pelas 22 horas, numa rua próxima do quartel dos bombeiros, "sem causar ferimentos noutras pessoas nem danos noutros carros", explicou o comandante. A viatura despistou-se "para um terreno baldio, ficando numa posição bastante inclinada que obrigou à sua estabilização".

No distrito de Portalegre, morreram dois homens em colisões. Uma das vítimas, de 40 anos, conduzia um automóvel quando colidiu de frente com um camião na Estrada Nacional 4, na zona de Vila Boim, em Elvas, cerca das 3 horas. O homem foi transportado para o hospital da sede de distrito, mas acabou por morrer, precisou à Lusa fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR. O outro sinistro, para o qual foi dado o alerta cerca das 8 horas e que vitimou um homem de 72 anos, aconteceu na Estrada Municipal 506, junto ao lugar de Senhora dos Prazeres, no concelho de Monforte.

Na A25, em Pinhel, uma colisão entre um automóvel e um camião, no sentido Guarda-Vilar Formoso, provocou esta terça-feira um morto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente na freguesia de Pínzio, ocorreu por volta das 2.20 horas e a vítima será um homem de 38 anos.