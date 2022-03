Queres ser astronauta? A Agência Espacial Portuguesa tem um concurso para ti

A Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space lançou esta sexta-feira um concurso que vai permitir a 30 alunos sentirem o que é ser astronauta e voar em gravidade zero. O concurso "Zero-G - Portugal - Astronauta por um Dia" é uma das várias iniciativas que pretende aproximar os mais jovens do espaço. O voo que simula a ausência de gravidade acontecerá em setembro.

O concurso destina-se a estudantes dos 14 aos 18 anos. As inscrições, que abrem hoje e decorrem até 17 de abril, devem ser formalizadas em https://www.zerogportugal.pt/.

Os candidatos serão depois submetidos a um processo de seleção, que contará com o apoio da Ciência Viva e do Centro de Psicologia da Universidade do Porto. O processo inclui testes de perceção e interpretação do Espaço, testes físicos e uma entrevista.

"Desenhamos um processo de seleção procurando refletir, em parte, a seleção de astronautas, tendo em atenção várias componentes, e com a intenção de chegar a todos os estudantes do país", conta a responsável pelos projetos educativos da Agência Espacial Portuguesa, Marta Gonçalves.

Os 30 alunos que forem selecionados vão poder experimentar condições de microgravidade, simulando a sensação que os astronautas vivenciam quando estão no espaço. Segundo a PT Space, a "campanha de voos parabólicos, a bordo do Airbus A310 da francesa Novespace, tem partida marcada para setembro, de um aeroporto nacional".

Este tipo de voos, explica Hugo Costa, diretor da Portugal Space, foram "criados para perceber se, e como, o corpo humano se podia adaptar a condições de gravidade zero, mas são hoje um meio fundamental para fazer investigação em microgravidade e testar algumas experiências antes de as enviar para a Estação Espacial Internacional. São também uma das formas usadas para treinar os futuros astronautas e é essa experiência que queremos dar aos alunos portugueses".

Com esta e outras iniciativas a Portugal Space pretende abrir caminho para uma formação e carreira não só no espaço, mas em todas as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) adjacentes ao setor espacial. "Aproximando os jovens ao espaço, queremos contribuir para a sua decisão sobre o futuro, por exemplo, seguindo um percurso nestas áreas de estudo e, quem sabe, despertar a vocação de futuros astronautas", acrescenta Hugo Costa.