Quinta D'Amares Alvarinho 2022 eleito o melhor vinho verde

Diana Morais Ferreira Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Grande Medalha de Ouro no concurso os "Melhores Vinhos Verdes 2023" foi entregue ao vinho "Quinta D'Amares Alvarinho 2022". A entrega de prémios decorreu esta sexta-feira, na Alfândega do Porto, e premiou 88 vinhos da região dos vinhos verdes.

O concurso promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) realiza-se há mais de 30 anos e é já uma tradição. Este ano foram distinguidos 88 vinhos da Região dos Vinhos Verdes em 14 categorias distintas. O vinho "Quinta D'Amares Alvarinho 2022" venceu a Grande Medalha de Ouro.

A cerimónia da entrega de prémios realizou-se ao final da tarde de sexta-feira, na Alfândega do Porto, e as distinções poderão trazer um maior destaque para os produtores. "Penso que é muito positivo, é uma boa forma de os produtores se distinguirem. Poderão ter uma diferenciação na prateleira, no rótulo e na carta", explica, ao JN, Dora Simões, presidente da CVRVV.

PUB

A edição deste ano registou um recorde de inscrições, contabilizando cerca de 300 amostras, o que representa um aumento de 35% face ao ano anterior. As inscrições de colheitas antigas e da categoria Alvarinho têm vindo a crescer. "É muito gratificante registarmos um recorde de participações que legitima, ano após ano, a importância deste concurso para a nossa região que trabalha conjuntamente para afirmar a qualidade", destaca a presidente da CVRVV.

Das 294 amostras, o júri destacou 15 prémios de ouro, 17 de prata e 55 de honra. São distinguidos todos os vinhos que têm uma pontuação igual ou superior a 80 pontos.

Este ano a cerimónia juntou centenas de convidados, contando com a presença da ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e da vereadora para o Pelouro do Turismo e da Internacionalização da Câmara Municipal do Porto, Catarina Santos Cunha.

O júri é composto por 15 especialistas, entre eles estão Luís Correia, do Instituto Politécnico do Porto da Escola de Hotelaria, Ana Faria, do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Daniela Almeida, da comissão Vitivinícola da Bairrada, Miguel Martelo , da CVR Dão, Luís Pedro Amorim, da CVR Alentejo, Tiago Paula, da associação de Escanções de Portugal, Maria João Monteiro, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, Marc Barros da Revista de Vinhos, entre outros.

Conheça aqui a lista completa dos "Os Melhores Verdes 2023"

Grande Medalha de Ouro:

- Quinta D"Amares Alvarinho 2022

Categoria Ouro:

- DOC Vinho Verde Branco | Zulmira Superior Loureiro Arinto 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Adega Cooperativa de Ponte da Barca 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Casal de Ventozela Espadeiro 2022;

- DOC Vinho Verde Tinto | Fedelho Premium Vinhão 2022;

- DOC Vinho Verde Alvarinho | Quinta D"Amares Alvarinho 2022;

- DOC Vinho Verde Loureiro | Casa da Senra Loureiro 2022;

- DOC Vinho Verde Arinto | Abcdarium Arinto 2022;

- DOC Vinho Verde Avesso | Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Avesso 2022;

- DOC Vinho Verde Varietal | Abcdarium Azal 2022;

- DOC Vinho Verde Branco com estágio | Sem Igual Escolha 2018;

- DOC Vinho Verde Alvarinho com estágio | Deu-la-Deu Reserva Alvarinho 2020;

- DOC Vinho Verde Varietal com estágio | Marquês de Lara Reserva Avesso 2017;

- DOC Vinho Verde Espumante | Canhotos Sublime Bruto Alvarinho 2020;

- Vinho Regional Minho com estágio | Quinta do Montinho Reserva Alvarinho 2018;

- DOC Vinho Verde Aguardente | Delícia Aguardente Vínica Velha;

Categoria Prata:

- DOC Vinho Verde Branco | Quinta dos Encados Grande Escolha 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Besta Escolha Rosado 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Abcdarium Escolha 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Vale dos Santos Padeiro 2022;

- DOC Vinho Verde Rosado | Dom Diogo Colheita Seleccionada Padeiro 2022;

- DOC Vinho Verde Tinto | Quinta da Samoça Vinhão 2022;

- DOC Vinho Verde Alvarinho | Encostas de Melgaço Alvarinho 2021;

- DOC Vinho Verde Loureiro | Quinta dos Encados Loureiro 2022;

- DOC Vinho Verde Arinto | Dom Diogo Colheita Seleccionada Arinto 2022;

- DOC Vinho Verde Avesso | Abcdarium Avesso 2022;

- DOC Vinho Verde Varietal | Quinta de Linhares Azal 2022;

- DOC Vinho Verde Branco com estágio | Sem Igual 2016;

- DOC Vinho Verde Alvarinho com estágio | Encostas de Melgaço Único Alvarinho 2020;

- DOC Vinho Verde Varietal com estágio | Casa de Vilacetinho Grande Reserva Avesso 2017;

- DOC Vinho Verde Espumante | Quinta de Gomariz Bruto Alvarinho 2021;

- Vinho Regional Minho com estágio | Aveleda Parcela do Roseiral Alvarinho 2020;

- DOC Vinho Verde Aguardente | Alvarinha Aguardente Vínica Velha Alvarinho;