Quinto dia seguido acima dos mil casos diários de covid-19

Este sábado é o quinto dia consecutivo acima dos mil casos diários de covid-19 é há mais oito óbitos devido à infeção pelo coronavírus SARS CoV-2.

Portugal regista um total de 18.242 vítimas mortais associadas à doença covid-19 e 1.106.005 casos positivos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas morreram oito doentes, três deles na região de Lisboa e Vale do Tejo, outros três na zona Centro e dois na região Norte do país. São dois homens e cinco mulheres de 80 ou mais anos e uma mulher na faixa etária dos 60-69 anos.

A maioria dos 1816 casos diários foi reportada em Lisboa e Vale do Tejo, com 669 notificações, seguindo-se o Centro com mais 422 casos e o Norte com 394 infeções confirmadas. O Algarve tem mais 157 casos, o Alentejo mais 78, a Madeira mais 67 e os Açores mais 29.

Nos hospitais deram entrada mais 13 pessoas com o novo coronavírus, elevando o total de internados para 424, e há 69 doentes graves em cuidados intensivos (mais quatro do que na sexta-feira).

Conseguiram recuperar da infeção mais 1107 pessoas (1.050.838) mas, por outro lado, as autoridades de saúde viram aumentar em dois mil os contactos em vigilância, para 31.618, e os casos ativos também aumentaram para 36.925 (mais 701).