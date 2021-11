Quinto dia seguido com mais de mil casos de covid-19 em Portugal

Augusto Correia Hoje às 14:05 Facebook

Portugal registou 1023 casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas. Quinto dia seguido com mais de mil infeções.

Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelados este domingo, mostram uma diminuição do número de casos de covid-19, face a sábado. Nas últimas 24 horas foram registadas 1023 infeções e cinco mortes associadas ao vírus da SARS-CoV-2. Dados que elevam para 1097557 o total de positivos desde o início da pandemia, período no qual foram reportados 18203 óbitos.

Foi o quinto dia seguido com mais de mil casos de covid-19, com as 1023 infeções deste domingo a sucederem à 1197 de sábado e às 1289 de sexta. A sequência começou na quarta-feira com 1074 e prosseguiu na quinta-feira com 1382.

Nos hospitais, há mais 18 internados. Das 341 pessoas hospitalizadas, 64 são consideradas doentes graves, mais duas do que no sábado. Após três dias a cair, o total de internados voltou a subir, assim como os doentes em UCI, que vinham de duas reduções seguidas.

Segundo o boletim da DGS deste domingo, há 33686 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 647 do que no sábado, enquanto o total de recuperados aumentou em 371, para 1045668. De ontem para hoje 784 pessoas entraram para a lista de contactos sob vigilância das autoridades, da qual constam 24860 nomes neste momento.

Uma morte na faixa etária dos 40-49 anos

Entre as vítimas mortais reportadas este domingo, destaque para o óbito de uma mulher com menos de 50 anos. A vítima 184 da faixa etária dos 40-49 anos desde que começou a pandemia. Três das pessoas que morreram nas últimas 24 horas tinham mais de 80 anos (um homem e duas mulheres), elevando para 11877 o total de óbitos na faixa etária mais afetada pela pandemia, que representa 65% do total de fatalidades associadas à SARS-CoV-2. Morreu ainda um homem no escalão etário dos 60-69 anos.

A zona de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a mais batida pela pandemia, com um acumulado de 423776 casos e 7753 mortes, já contando com as 410 infeções e os dois óbitos reportados nas últimas 24 horas.

A Região Norte é a segunda mais afetada pela pandemia. Notificou 224 infeções e uma morte nas últimas 24 horas, com os totais a subirem para 417954 e 5601, respetivamente.

A Região Centro somou mais 231 casos (148571 e 3190 óbitos no total), enquanto o Alentejo reportou 26 infeções, para um total de 40361, das quais resultaram 1056 mortes desde o início da pandemia.

O Algarve registou mais uma vítima mortal (842 no total) e 73 casos, elevando a contagem para 44461. O outro óbito do dia foi reportado pela Região Autónoma da Madeira, que acumula 75 mortes de um total de 12975 infeções, 53 nas últimas 24 horas.

Nos Açores, o mar parece calmo: seis casos nas últimas 24 horas, com os totais a ascenderem a 9459 infeções e 46 mortes desde o início da pandemia.