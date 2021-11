Quinze mortos por covid-19 ao sexto dia acima de mil casos diários

Sandra Alves Hoje às 14:41, atualizado às 15:02 Facebook

Este domingo há 1483 novos casos de covid-19 confirmados e morreram mais 15 doentes. Nos hospitais deram entrada 41 infetados.

Portugal soma atualmente 1.107.488 infeções pelo novo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia no país, em março de 2020, das quais resultaram 18.257 óbitos associados à doença covid-19.

Em 24 horas, morreram 15 doentes, dos quais sete na região Centro, quatro no Norte, dois em Lisboa e Vale do Tejo e dois no Algarve. Oito vítimas mortais têm 80 ou mais anos (seis homens e duas mulheres). Morreram ainda duas mulheres e um homem na faixa etária dos 70-79 anos e três homens e uma mulher sexagenários.

Número de mortos registado este domingo é o mais alto desde 26 de agosto, segundo a Lusa

Pelo sexto dia consecutivo os casos diários estão acima do milhar, com 1483 infeções confirmadas a nível nacional. Lisboa e Vale do Tejo apresenta o valor mais elevado, com 498 casos, o Norte tem mais 388 e o Centro mais 329. Segue-se o Algarve com mais 145, a Madeira com mais 62, o Alentejo com mais 46 e os Açores com mais 15.

Esta semana (entre 8 e 14 de novembro) morreram 54 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 9931 novas infeções - na semana passada (1 e 7 de novembro) houve 46 óbitos e 6906 casos.

Nos hospitais verifica-se um aumento significativo de doentes internados - são mais 41 segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, este domingo, elevando o total para 645. Nas unidades de cuidados intensivos há 75 pacientes em estado mais grave, mais seis do que no sábado.

Os casos ativos são agora 37.931 (mais 1006) e as autoridades de saúde têm 32.005 contactos em vigilância (mais 387).

Desde o início da pandemia, conseguiram recuperar da infeção 1.051.300 pessoas (mais 462).