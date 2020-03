"Direito à informação": Quiosques abertos para fomentar venda de jornais

Milene Marques Hoje às 18:01 Facebook

Os quiosques vão continuar abertos durante o estado de Emergência decretado no país, para a venda de jornais e revistas.

O primeiro-ministro António Costa anunciou, esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros, que os quiosques estão entre os estabelecimentos comerciais que não vão encerrar durante o estado de Emergência já em vigor, a par de padarias, mercearias, supermercados, bombas de gasolina e farmácias, por venderem "bens e serviços absolutamente essenciais ao dia-a-dia das pessoas, que podem e devem manter-se abertos".

A ideia é "garantir o direito à informação", segundo António Costa, nesta altura de restrições à circulação devido à pandemia de Covid-19. A liberdade de imprensa também não será vedada, com a permissão aos jornalistas de poderem continuar a circular e a garantia às gráficas de imprensa de poderem continuar a imprimir.

Para João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, estas "são as medidas indispensáveis, necessárias e são as medidas suficientes para estes dias", diz. A associação está a estudar o pacote de medidas excecionais fiscais, sociais e de apoios financeiros já anunciado pelo Governo, para saber se são adaptáveis ao ramo da comunicação social. Perceber "se tornam o suficiente num suficiente sustentado, porque todos os dias pode haver menos gente a comprar jornais", acrescenta João Palmeiro. Amanhã, o Conselho de Ministros volta a reunir para decidir mais medidas relacionadas com o setor da economia, anunciou o primeiro-ministro.

A Associação Portuguesa de Imprensa já propôs ao Governo algumas medidas para minimizar o impacto económico do surto de Covid-19 na imprensa. Entre estas propostas está a isenção de IVA na venda de publicações, publicidade, papel e no serviço de impressão durante os próximos meses, adianta João Palmeiro. Outra sugestão vai ao encontro de novas formas de distribuição ao domicílio, aliada aos "take aways".

Também em Itália, Espanha e em França, os quiosques foram mantidos abertos para garantir o acesso à informação em situação de estado de Emergência.