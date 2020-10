Recorde de casos confirmados com covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 15:24, atualizado às 15:50 Facebook

Há mais sete óbitos associados à covid-19 e mais 2072 novos casos de infeção. Doentes recuperados são mais 446 e há mais 41 internados.

Portugal regista, esta quarta-feira, um total de 2117 óbitos (mais sete) e 91193 casos de infeção - é a primeira vez que se ultrapassam os dois mil casos positivos diários (mais 2072) desde o início da pandemia.

Os sete óbitos referidos no boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4) e no Norte (3) - são dois homens e três mulheres com 80 ou mais anos, um homem entre 70-79 anos e outro homem na faixa etária dos 60-69 anos.

Geograficamente, contabilizam-se no total 932 vítimas mortais no Norte, 850 na região de Lisboa, 273 no Centro, 26 no Alentejo, 21 no Algarve e 15 nos Açores.

Dos 2072 novos casos positivos confirmados, 1001 foram notificados na região Norte, 802 em Lisboa e Vale do Tejo, 172 no Centro, 47 no Alentejo, 42 no Algarve, cinco nos Açores e três na Madeira.

De acordo com o boletim da DGS, há 957 doentes infetados internados (mais 41) e 135 em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Já conseguiram recuperar da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 um total de 54493 doentes (mais 446) e há 50544 contactos (mais 253) sob vigilância das autoridades de saúde.

Portugal tem 34583 casos ativos de covid-19, o que representa mais 1619 - no boletim de terça-feira o acréscimo foi de 643.