Recorde de número de mortes e casos por covid-19

O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, revelou, esta quarta-feira de manhã, na TSF, que o número de casos de covid-19 que irá ser revelado no boletim desta quarta-feira é "arrasador" e pede o encerramento dos estabelecimentos de ensino.

Filinto Lima Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

"Temos mais 14.647 pessoas infetadas", disse Filinto Lima aos microfones daquela rádio, um valor que o JN conseguiu confirmar e que representa um aumento de cerca de quatro mil casos em relação aos dados revelados terça-feira. Segundo apuramos, o valor de óbitos também atingirá um novo máximo, já perto das 300 mortes. Com estes dados, Filinto Lima pede o encerramento das escolas, já que estas não existem "fora da sociedade".

"A minha decisão tinha por base o parecer da comunidade científica. É o momento da ciência, não é o momento da política, e muito menos da politiquice", salienta o responsável, num pedido ao Governo para dar ouvidos aos especialistas.

O Governo decidiu reforçar as medidas de contenção da pandemia, sem, no entanto, alterar a decisão de manter as escolas abertas e com ensino presencial.

O primeiro-ministro, António Costa, já disse, contudo, que não hesitará em fechar estabelecimentos de ensino se verificar que a variante inglesa do novo coronavírus, mais contagiosa, se tornou dominante.