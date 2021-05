Recorde diário de vacinas administradas foi de 129 mil no sábado

Tiago Rodrigues Hoje às 12:40 Facebook

O novo máximo diário de vacinas administradas foi registado no sábado, com 129 mil inoculações, mais do que as 125 mil que ontem tinham sido avançadas pela "task force".

Foram ontem vacinados cerca de 106 700 docentes e não docentes e trabalhadores das respostas sociais.

Segundo fonte da "task force" para o plano da vacinação contra a covid-19, até às 11 horas deste domingo já foram vacinados mais de 18600 docentes e não docentes e trabalhadores da respostas sociais, num total de mais de 22600 inoculações.

Ontem à noite, a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo dava conta de um novo máximo de 125 mil vacinas administradas num só dia, número que agora sobe para as 129 mil, de acordo com os dados finais.