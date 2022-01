Recuperados superam os 30 mil num dia com mais de 40 mil infeções

Daniela Jogo Hoje às 16:28, atualizado às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou 22 mortes e 40 134 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Número de recuperados superou a marca dos 30 mil.

A Direção-Geral de Saúde identificou 40 134 novos casos de covid-19 nas última 24 horas, que se segue ao recorde ultrapassado na quarta-feira quando foram detetados 40 945 infeções associadas ao vírus SARS-CoV-2. De ontem para hoje, foram ainda reportadas mais 22 mortes.

Há um ano, no dia 13 de janeiro de 2021, Portugal registou apenas 10 556 novos casos diários, um número muito longe dos atingidos nos últimos dias. No entanto, o valor da mortalidade era bastante superior. 156 pessoas perderam a luta contra novo coronavírus, num só dia do mês de janeiro do ano passado.

Desde o início da pandemia, morreram 19 203 pessoas, de um total de 1 774 477 casos de covid-19 registados desde 2 de março de 2020, quando o vírus da SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta o valor mais elevado de infeções, com 16 062 registos, seguida do Norte com 14 886. Na zona Centro há mais 4232 registos, seguida da Madeira, com 1960. O Algarve contabilizou mais 1219 casos, o Alentejo 1255 e nos Açores há 540 infeções reportadas.

Há ainda 22 óbitos associados à doença covid-19, segundo o boletim epidemiológico revelado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (12), zona Norte (seis), no Centro (três) e nos Açores (uma).

A maioria das vítimas mortais tem 80 ou mais anos (dez homens e cinco mulheres) e quatro tinham entre 70-79 anos (três homens e uma mulher), além de um homem sexagenário, outro na faixa etária dos 50-59 anos e ainda uma mulher entre os 40-49 anos.

PUB

Número de internados sempre a subir

Nos hospitais deram entrada mais 64 doentes infetados, num total de 1699 hospitalizados. Em cuidados intensivos estão 162 doentes em estado grave com covid-19 (menos cinco que ontem). Há uma semana, no dia 6 de janeiro, o número de internados era de 1311 e os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos eram 158. Há um ano, estavam 4240 doentes internados nos hospitais portugueses, 596 desses em UCI.

Por outro lado, hoje, conseguiram recuperar mais 30 041 pessoas, num total de 1 468 309 recuperados.

O boletim da DGS desta quinta-feira indica a existência de 286 965 casos ativos, ou seja, um aumento de 10 071 em relação a quarta-feira. Em vigilância estão mais 7 240 pessoas, num total de 244 232.