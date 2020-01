Sá Fernandes: Divergências no Livre com Joacine são "pequenos problemas"

Rita Neves Costa Hoje às 10:15, atualizado às 10:34 Facebook

O membro do Conselho de Jurisdição do Livre afirmou este sábado à entrada do congresso do partido que "a divergência entre o Grupo de Contacto e Joacine são pequenos problemas". Ricardo Sá Fernandes está contra a resolução da Assembleia do Livre que propõe a retirada de confiança política à deputada.

"Lamento esta rutura", começou por dizer o advogado à entrada do congresso do Livre, este sábado de manhã, em Lisboa. O membro do Conselho de Jurisdição do partido, que está contra a resolução da Assembleia para retirar confiança política a Joacine Katar Moreira, não deu ênfase às divergências dos últimos meses entre a deputada e o Grupo de Contacto.

"Quantas vezes temos ruturas com pessoas e depois não percebemos? Foi por isto que estivemos zangados?", perguntou retoricamente Sá Fernandes. O advogado reconheceu ainda assim que houve "falta de maturidade política", mas que tal "não é suficiente para retirar confiança política".

Ricardo Sá Fernandes reafirmou a importância de não fragilizar o partido ou defraudar as expectativas dos eleitores que votaram no Livre nas eleições legislativas, no passado dia 6 de outubro de 2019. "Houve 60 mil pessoas que votaram no partido e estão profundamente desiludidas", disse.

À entrada do congresso, a deputada Joacine Katar Moreira não se alongou nas declarações aos jornalistas.

O congresso do partido realiza-se este sábado e domingo em Lisboa. Em cima da mesa está proposta da Assembleia do Livre para retirar confiança política a Joacine, eleita pelo círculo de Lisboa.