Rio diz que plano é "adequado" mas avisa: R(t) já está "acima de 0.9"

O presidente do PSD, Rui Rio, acredita que o Governo está a planear um desconfinamento por regiões e considera a estratégia "adequada". No entanto, revelou que o presidente da República lhe transmitiu, esta quarta-feira, que o valor do R(t) subiu para os 0,9. "É uma notícia má", vincou.

Rio sublinhou que o Governo "tem vindo a caminhar" no sentido do estabelecimento de "indicadores" que fixem "linhas vermelhas e linhas verdes", tal como os sociais-democratas têm vindo a defender.

Segundo o líder da Oposição, os especialistas têm dito que os "indicadores nevrálgicos" são os 60 casos por 100 mil habitantes, o número de internados em cuidados intensivos e o valor do R(t) - ou seja, do índice de transmissibilidade do vírus.

Rio, que esta quarta-feira conheceu o plano de desconfinamento do Governo e reuniu, também, com o presidente da República, revelou que, de acordo com este último, o R(t) voltou a aumentar.

"Segundo a informação que o presidente da República há bocado nos deu, o valor do R(t) teria subido outra vez e estaria Já acima de 0,9". "Isso, naturalmente, é uma noticia má", alertou; caso a tendência se mantenha, poderá não haver "condições para fazer nada" no que toca ao desconfinamento.

O líder do PSD disse ainda que o Governo continua a "estudar" a melhor altura para permitir o regresso das aulas presenciais, mas insistiu que o aumento do R(t) torna a situação "muito diferente. O seu partido, referiu, aceitará a reabertura dos estabelecimentos de ensino "em função das condições da pandemia" e não do estabelecimento de uma data.