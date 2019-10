Rio quer discutir resultados no Dia dos Defuntos em Bragança

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Líder do PSD propõe Conselho Nacional em fim de semana com tradições e em Bragança, distrito onde o partido teve um dos melhores resultados nas legislativas. Encontro era exigido pelos críticos internos para análise dos resultados eleitorais. Quanto à sua recandidatura, Rio mantém o tabu.

Rui Rio propôs a realização do Conselho Nacional (CN) do PSD, onde serão discutidos os resultados eleitorais de 6 de outubro, para o Dia dos Defuntos. O líder social-democrata não encontrou qualquer objeção dos membros da Comissão Política Nacional (CPN), que reuniu, na quarta-feira, pela primeira vez após as legislativas, sobre o facto de se tratar de uma data simbólica para os portugueses e que poderá provocar uma baixa no número de conselheiros.

Ao dia escolhido, Rio acrescentou ainda uma localização que pode dificultar a deslocação dos contestatários: Bragança. Logo no dia 7 de outubro, vários apoiantes de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz, dois dos críticos que irão avançar para a disputa pela liderança laranja, tinham exigido um CN antecipado para os próximos dias.

Esta quinta-feira, no Twitter, Rio alegou que "nas recentes eleições, o melhor resultado do PSD foi no distrito de Bragança". "Seria justo realizar lá o nosso Congresso. Como não há instalações para acolher uma reunião de tal dimensão, o mínimo que podemos fazer é realizar em Bragança o próximo Conselho Nacional", escreveu.

O JN apurou junto de alguns membros da CPN, que constituem o órgão de direção política permanente do partido e que se reuniram na quarta-feira à tarde na São Caetano à Lapa, em Lisboa, que Rui Rio alegou que, tendo em conta a tomada de posse dos deputados e do novo Governo na próxima semana, a melhor data para o CN seria a 1 ou 2 de novembro.

Alguns membros da CPN terão aludido às tradições nacionais, e aí o líder do PSD apontou o Dia de Defuntos como a melhor solução, para que no Dia de Todos os Santos os conselheiros não fossem obrigados a uma viagem rumo a Bragança. Rio recusou antecipar a reunião ou adiá-la, alegando que as datas das diretas e do congresso, terão de ser publicadas no jornal oficial do partido - Povo Livre.

Sem sombra de crítico

Também sem qualquer contestação quanto à localização da reunião, Rio defendeu que Bragança deveria ser a localização escolhida "tendo em conta os resultados obtidos nas eleições" e porque locais mais centrais, como Leiria ou Viseu, já tinham acolhido outros conselhos nacionais.

Segundo as mesmas fontes, que asseguraram que a reunião foi pacífica porque "Rui Rocha [presidente da Distrital de Leiria e crítico do resultado eleitoral que fazia parte da CPN] se demitiu" do órgão, as diretas do ocorrem na primeira quinzena de janeiro de 2020 e o congresso na primeira quinzena de fevereiro.

Na quarta-feira, Rio terá tido vários incentivos para se recandidatar. Mas não terá reagido aos comentários nem dado sinal do que pretende fazer, mantendo o tabu. Apesar de não serem previstas declarações, no final o secretário-geral do PSD, José Silvano revelou que a análise feita pela CPN aos resultados eleitorais não foi diferente "ao que o presidente do partido já tinha feito na noite das eleições".