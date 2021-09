A.J.G./C.S./A.C. Hoje às 03:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Noite eleitoral correu de feição aos candidatos do atual presidente, exceto em Paranhos.

A recontagem de votos na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e do Centro Histórico obrigou a um atraso na divulgação dos resultados no Porto, mas não colocou em causa a hegemonia de Rui Moreira na cidade.