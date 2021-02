Rui Moreira: "Rui Rio devia ter outra forma de estar na política"

João Queiroz Hoje às 00:39 Facebook

O presidente da Câmara do Porto reafirma que foi convidado para encabeçar uma lista do PSD para a cidade, acusa Rui Rio de faltar à verdade, de fazer "acusações de caráter" e descarta qualquer entendimento com os sociais-democratas nas autárquicas.

Em declarações à TVI24, Rui Moreira recusou comentar as acusações concretas que o líder social-democrata lhe dirigiu a propósito do caso Selminho porque "a política não deve ser feita assim" e não faz "acusações de caráter". Para o autarca, "Rui Rio devia ter outra forma de estar na política".

Moreira foi acusado por Rio de não ser "uma pessoa confiável" e também de mentir sobre o jantar entre o autarca e dirigentes do partido. E mantém a sua versão: "Fui convidado para encabeçar uma lista de partidos", mas por considerar que uma aliança dessa natureza estaria a violar o espírito do movimento independente que o apoia, recusou o convite.

O presidente da Câmara do Porto nega também ter provocado uma fuga de informação para manipular a opinião pública, como sugeriu Rui Rio na entrevista ao Observador. Moreira garante, no entanto, que "a fonte desta vichyssoise foram dirigentes do PSD".

Depois de Rui Rio ter fechado a porta a qualquer entendimento com seu sucessor na autarquia portuense, Rui Moreira fechou-a à chave. "É uma questão de estilo, de educação e de honra. Assim não. De forma alguma", rematou.