Rui Rio acusa Moreira de "destruir marcas do Porto"

O líder do PSD, Rui Rio, acusou, neste domingo, o presidente da Câmara do Porto e recandidato, Rui Moreira, de "destruir marcas do Porto, tudo o que de bom foi feito". Em causa, eventos como o Circuito da Boavista, a Red Bull Air Race e património como o Museu do Romântico.

"Não podemos destruir o que de bom foi feito. Temos que construir em cima do que está bom", afirmou o líder do PSD, Rui Rio, numa critica ao fim de eventos como o Circuito da Boavista e a Red Bull Air Race. "Tudo isto foi feito com pés e cabeça. Não sei porque é que tudo acabou", reforçou Rui Rio, ao apoiar o candidato do partido, Vladimiro Feliz, no anúncio do regresso dos grandes eventos internacionais.

Para Rui Rio, o Circuito da Boavista "faz parte das tradições do Porto". "É uma marca do Porto. Não devemos destruir aquilo que é uma marca do Porto", atirou ainda, com a espingarda apontada ao autarca e recandidato independente Rui Moreira que, uma hora antes, fazia campanha com dois ex-líderes do PSD/Porto, Francisco Ramos e Sérgio Vieira.

Mas nem uma palavra para o apoio saído da família laranja ao autarca independente, que tem ainda ao seu lado o CDS/PP (parceiro dos sociais-democratas nas autárquicas) e a Iniciativa Liberal. Rui Rio preferiu continuar a atacar a obra do presidente da Câmara do Porto, que lhe sucedeu no cargo e cumpre um segundo mandato.

Em causa ainda a reabilitação do Museu do Romântico, "que não se transformou, foi destruído" por uma "Câmara que não é eficaz" e que "não tem força para se impor" a um Governo que tira tudo à região, como a TAP, o Banco do Fomento, o Infarmed e a Agência Portuguesa do Investimento.

Para o candidato social-democrata à Câmara do Porto, recuperar eventos como o Circuito da Boavista vai permitir atrair à cidade turismo de qualidade e com poder de compra. Mas Vladimiro Feliz não quer apenas recuperar aquela prova de automóveis antigos. "Queremos que seja um evento transformador e que coloque o Porto no centro mundial da mobilidade sustentável", afirmou o antigo vice-presidente da Câmara do Porto. A ideia é que o Circuito da Boavista seja "uma corrida sustentável, carbono zero e livre de plástico".