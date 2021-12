Rui Rio apenas muda dois vice-presidentes

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 20:04 Facebook

O líder do PSD apenas alterou dois rostos na vice-presidência do partido, para ocuparem os lugares deixados de vago por Nuno Morais Sarmento e Isabel Meirelles. Os lugares serão ocupados por Ana Paula Martins e pelo ex-autarca João Pais de Moura.

Rui Rio subiu ao palco para cumprir a tradição de dar a conhecer aos congressistas todos os nomes das suas listas. Tal como o JN já tinha avançado na edição de hoje, o líder do PSD apostou na continuidade, alterando apenas dois dos seis vice-presidentes.

Depois de, ao início da tarde, ter sido tornado público que a vice-presidente Isabel Meirelles (que avança à Mesa do Congresso), seria substituída pela bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, Rui Rio deu a conhecer o substituído de Nuno Morais Sarmento, que tenta derrubar Paulo Colaço da presidência do Conselho de Jurisdição Nacional.

O lugar do ex-ministro Nuno Morais Sarmento vai ser ocupado pelo antigo presidente da Câmara de Cantanhede, João Pais de Moura.

Os restantes quatro vice-presidentes mantêm-se, assim: André Coelho Lima, Isaura Morais, David Justino e Salvador Malheiro.

Novidade nas listas de Rui Rio é também a aposta de um dos principais apoiantes de Paulo Rangel para a Mesa do Congresso. Trata-se do eurodeputado e ex-líder da distrital de Braga, José Manuel Fernandes. Um facto que o próprio Rio enfatizou, ao apresentar as listas, que garantiu ter pretendido serem o mais abrangentes possíveis em termos territoriais. Por exemplo, na Mesa do Congresso, Rui Rio também quer ter os dois presidentes dos governos Regionais dos Açores e da Madeira, respetivamente José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque.

Para o Conselho Nacional do PSD, Rui Rio quer que entre o autarca de Ílhavo, José Ribau Esteves, além do histórico Arlindo Cunha.